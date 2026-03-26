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मजाक नहीं हकीकत है! महिला ने बेचा 23 लाख का ग्रिल्ड चीज, सैंडविच पर दिखा था 'भगवान' का अक्स

क्या कोई मामूली सा सैंडविच भी किसी की सोई हुई किस्मत जगा सकता है? फ्लोरिडा की एक महिला के नाश्ते में 'कुदरत' ने कुछ ऐसा करिश्मा उकेरा कि एक बाइट लेते ही वह लखपति बन गई. करीब 10 साल तक बिना सड़े सुरक्षित रहा यह जादुई ग्रिल्ड चीज, आज दुनिया के लिए एक ऐसी पहेली है, जिसे देख विज्ञान भी सजदे में सिर झुका लेता है.

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मजाक नहीं हकीकत है! महिला ने बेचा 23 लाख का ग्रिल्ड चीज, सैंडविच पर दिखा था 'भगवान' का अक्स
एक सैंडविच की कीमत 23 लाख रुपये! जिसे खाने चली थी महिला, उसमें 'मसीहा' का चेहरा देख दुनिया रह गई दंग

Diana Duyser sandwich story: क्या कोई मामूली सा सैंडविच किसी की किस्मत रातों-रात बदल सकता है? फ्लोरिडा की एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे वो नाश्ते में खाने वाली थी, उस पर उभरी एक रहस्यमयी तस्वीर ने उसे करोड़पति बना दिया. 10 साल तक बिना सड़े सुरक्षित रहा यह सैंडविच आज दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है. आखिर क्या था उस 'ग्रिल्ड चीज' के पीछे का राज?

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दुनिया में करिश्मे कब और कहां हो जाएं, कोई नहीं जानता. फ्लोरिडा की रहने वाली डायना ड्यूसर (Diana Duyser) के साथ जो हुआ, वो किसी तिलिस्म से कम नहीं था. करीब एक दशक पहले, डायना ने अपने लिए एक साधारण सा 'ग्रिल्ड चीज सैंडविच' बनाया था. जैसे ही उन्होंने पहली बाइट ली, उनकी नजर सैंडविच पर पड़े उन निशानों पर गई, जिसने उनके होश उड़ा दिए. उन्हें उस पर 'वर्जिन मैरी' (Virgin Mary) का चेहरा साफ-साफ नजर आ रहा था. उन्होंने इसे खाने के बजाय सहेज कर रखने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ एक अजीबोगरीब सफर.

दशकों तक नहीं लगा फफूंद, बना रहा ताजा (Ten Years Without Mold: A Mysterious Miracle)

हैरानी की बात यह नहीं थी कि उस पर कोई आकृति थी, बल्कि ताज्जुब इस बात पर था कि डायना ने इसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में रुई के साथ करीब 10 साल तक रखा और इसमें जरा भी फफूंद (Mold) नहीं लगी. यह सैंडविच बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा पहले दिन था. लोग इसे कुदरत का करिश्मा और रूहानी ताकत मानने लगे. देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई और यह साधारण सा सैंडविच 'पॉप कल्चर' का एक बड़ा हिस्सा बन गया.

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नीलामी में लगी 23 लाख की बोली (Grilled Cheese Sold for $28,000 on eBay)

जब इस सैंडविच को ई-बे (eBay) पर नीलामी के लिए रखा गया, तो खरीदारों के बीच होड़ मच गई. आखिर में 'Goldenpalace.com' नाम के एक ऑनलाइन कैसीनो ने इसे 28,000 डॉलर (लगभग 23 लाख रुपये से ज्यादा) में खरीद लिया. कैसीनो का कहना था कि वे इसे चैरिटी और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे. आज भी यह सैंडविच उन लोगों के लिए मिसाल है, जो दुनिया में छिपे अनसुलझे रहस्यों और 'पैरेडोलिया' (चीजों में चेहरे देखना) जैसी घटनाओं पर यकीन रखते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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