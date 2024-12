क्या आप को भी लगता है कि आपका दिन बुरा गुजरा..बूढ़ी अम्मा के इस वीडियो को देखेंगे तो बदल जाएगी सोच

कोई-कोई दिन ऐसा होता है, जिसके बारे में सोच कर लगता है कि दिन बेहद बुरा गुजरा. कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जो अक्सर अपने काम को भी कोसते नजर आते हैं कि उन्हें कितना मुश्किल काम करना पड़ता है. तकरीबन हर व्यक्ति को यही लगता है कि दिन रात खटकर नौकरी करने वाला वही एक है और दूसरे का काम आसान लगता है. आप भी अगर ऐसे ही किसी मनोदशा से गुजर रहे हैं कि आज का दिन आपका बहुत कठिन या फिर बहुत बेकार गुजरा, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसे देखकर शायद आप अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएंगे.

काम की दुश्वारियां

डफी नाम के ट्विटर हैंडल ने बूढ़ी अम्मा का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में चारों तरफ हो रही तेज बारिश दिखाई दे रही है. इस बारिश में एक पैरासोल यानी कि बड़े से छाते के नीचे एक बुजुर्ग महिला बैठी दिख रही है. सिर पर छांव तो है, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि बुजुर्ग अम्मा का पानी में भीगने से बच पाना मुश्किल है. उनके आसपास सब्जियां रखी हैं, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाना आसान है कि वो सब्जी बेचने का काम करती हैं. भारी बारिश में कोई भी ग्राहक नहीं है. न ही कोई वहां रुकने को तैयार है. बूढ़ी अम्मा भी बुरी तरह भीग चुकी हैं. उसके बाद भी वो दुकान समेटने के बारे में नहीं सोच रहीं, बल्कि हंसते हुए अपनी दुकान संभाल रही हैं.

