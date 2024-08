VIDEO: ऑनलाइन ठग से ज़्यादा होशियार निकला ‘शिकार’, फ़ोन कॉल का वीडियो हुआ वायरल

"मेरा नंबर कोई ट्रेस नहीं कर सकता... यह फ़र्ज़ी है...", यह एक स्कैमर का कबूलनामा है, जब उसका शिकार उसके काबू से बाहर निकल गया, और स्कैमर को ही चेतावनी देने लगा. माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X (अतीत में ट्विटर) पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यह समूची बातचीत सुनी जा सकती है.

मंगलवार को X पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को ऑन्त्रेप्रेन्योर दीपक शेनॉय द्वारा ने रीट्वीट किया, और कैप्शन में लिखा, "बहुत बढ़िया काम... स्कैमर ने कॉल किया, उसने स्कैमर को उलझाए रखा, और उसका वक्त बर्बाद किया, और स्कैमर को हत्थे से उखाड़ दिया - कम से कम उतने वक्त तक किसी अन्य शख्स को भी ठगा नहीं जा सका... बेशक, हमें बेहतर समाधानों की ज़रूरत है... उम्मीद है, ये समाधान अहिंसक होंगे..."

Well done there,

- scammer called him

- he wasted scammers time

- got the scammer riled up

- at least someone else didn't get scammed in that time



We need better solutions, of course. Hopefully, non violent ones. https://t.co/3XciOe9kEf