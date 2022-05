मालकिन के लिए Doggy का प्यार देख हार बैठेंगे दिल, दोनों के बीच की बॉन्डिंग की हो रही तारीफ

Doggy की मालकिन से है जबरदस्त बॉन्डिंग, Video जीत रहा है दिल

इंटरनेट (Internet) पर कई ऐसे वीडियोज़ (videos) देखने को मिलते हैं, जो कैट और डॉग की इंसानों के साथ प्यारी सी बॉन्डिंग (cute bonding of Cat and Dog with humans) दर्शाते हैं. इन वीडियोज में अक्सर दोनों के बीच के भरोसे (trust) और प्यार (love) की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है. इन दिनों सोशल मीडिया (social media) पर वायरल (viral) हो रहे एक ऐसे ही वीडियो को देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा. इस वीडियो में एक लड़की और उसके डॉगी का बेहद खूबसूरत और प्यार से भरा रिश्ता हर किसी के दिल को छू रहा है. दोनों के बीच की बॉन्डिंग, प्यार और भरोसे (perfect example of love and trust) का परफेक्ट एग्जांपल है.