फ्लाइट बना भट्टी, 54°C गर्मी में पसीने से तर-बतर यात्री, क्रू बोला- Meditation करो

Passengers swelter at 54°C on US flight as AC fails: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका की एक फ्लाइट के अंदर यात्री पसीने से तर-बतर नज़र आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम के फेल हो जाने के कारण केबिन का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और इस भयानक स्थिति में फ्लाइट क्रू ने परेशान यात्रियों से कहा, ध्यान लगाइए और शांत रहिए.

यह वीडियो Reddit पर सबसे पहले पोस्ट किया गया था और देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में यात्री फ्लाइट मैनुअल और मैगज़ीन से खुद को हवा करते दिखाई दे रहे हैं. सभी के चेहरों पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही है.

अमेरिका की फ्लाइट में AC हुआ खराब (US flight AC failure)

एक क्रू मेंबर की आवाज़ वीडियो में रिकॉर्ड हुई, जिसमें उसे कहते सुना जा सकता है कि, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हवा मिलेगी, सब बेहतर हो जाएगा. कृपया शांत रहें, सीट बेल्ट बांधें और ध्यान लगाएं, लेकिन क्रू का यह सुझाव यात्रियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एक यात्री ने तंज कसते हुए कहा, क्या आप सीरियस हैं? वीडियो के साथ लिखे गए कैप्शन में लिखा था, POV: आज आपकी फ्लाइट में एयर काम नहीं कर रहा, तापमान 130°F (लगभग 54°C) है.

यहां देखें वीडियो

54°C में यात्री पसीने से तर-बतर (Viral airplane heat video)

यह घटना सोशल मीडिया पर यात्रियों की सुरक्षा और एयरलाइनों की जिम्मेदारी को लेकर ज़ोरदार बहस छेड़ चुकी है. एक यूज़र ने लिखा, यह बेहद खतरनाक है, इससे किसी की जान भी जा सकती है. दूसरे ने कहा, इतना तापमान किसी के लिए भी घातक हो सकता है, चाहे उसे कोई मेडिकल कंडीशन हो या नहीं. ऐसी फ्लाइट को उड़ान भरने ही नहीं देना चाहिए था. एक अन्य यूज़र ने लिखा, यह दक्षिणी अमेरिका की गर्मी है, जो असहनीय होती है. ऐसी गर्मी में शांत बैठना नामुमकिन है.

क्रू बोला- ध्यान लगाओ (In-flight air conditioning fails)

बता दें कि, ऐसा ही एक मामला जून 2024 में भारत की स्पाइसजेट फ्लाइट में हुआ था, जहां यात्रियों को दिल्ली से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट में एक घंटे तक बिना एसी के बैठना पड़ा था. इस घटना ने फिर एक बार विमानन कंपनियों की जवाबदेही और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

