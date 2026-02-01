Union Budget 2026 Memes: किसी को याद आए 'आत्माराम भिड़े' तो कोई पहुंचा रेसिंग ट्रैक पर! बजट के बाद इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़

Budget 2026 Memes: आज यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा और अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया. बजट भाषण खत्म होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की रिएक्शन्स का सैलाब आ गया. किसी ने बजट को लेकर राहत जताई तो किसी ने उम्मीदों पर खरी न उतरने की बात कही. इसी बीच इंटरनेट पर मीम्स की भी जबरदस्त बाढ़ देखने को मिली, जिसने बजट से जुड़ी चर्चाओं को और भी मजेदार बना दिया. बजट से किसी को 'आत्माराम भिड़े' की याद आ गई, तो कोई वायरल रेसिंग ट्रैक से कंपेयर करने लगा. टैक्स, महंगाई, आम आदमी और मिडिल क्लास से जुड़े मुद्दों को लेकर बने ये मीम्स तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोगों को खूब हंसा रहे हैं...
रेसिंग ट्रैक से जोड़ा बजट 2026
#NirmalaSitharaman announcing #Budget2026 be like pic.twitter.com/yQLQJ2Xsbf— Sarcasm (@sarcastic_us) February 1, 2026
लोगों को याद आया 'आत्माराम भिड़े'
Middle class man after watching finance minister Nirmala Sitharaman's budget 🤡#Budget2026#NirmalaSitharaman pic.twitter.com/E9BzRrLYiR— revengeseeker (@revengeseekerr) February 1, 2026
X (ट्विटर) पर मीम्स का सैलाब
बजट वाली सुबह #Budget2026 pic.twitter.com/efyvQnoTgT— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) January 31, 2026
Hope you can relate 🥲#NirmalaSitharaman #silvercrash #GoldPrice #Budget #BudgetDay #Silver #Gold #Budget2026 pic.twitter.com/NCZRioTHV9— Paras (@atheistParas) February 1, 2026
🚨🚨— Memestarx (@C963P) January 31, 2026
ओ स्त्री कल आना 😭😭☠️#NirmalaSitharaman#Budget2026onDD pic.twitter.com/RIzoc4sGMF
#Nifty #Budget2026— SATISH : 🔱 : TRADER (@satishtheta) January 31, 2026
What every investor and trader wishes : pic.twitter.com/2k1IeKZP9R
