ईद पर घर जाने के लिए लोगों ने जोखिम में डाली जान, ट्रेन के अंदर ही नहीं ऊपर भी लदकर गई पब्लिक

ईद पर घर जाने के लिए लोगों ने जोखिम में डाली जान, खौफनाक है मंजर.

Video Of Two Over Crowded Train Of Bangladesh : ईद का त्योहार हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है. ईद के मौके पर ज्यादातर शहर या फिर देश से बाहर रहने वाले लोग छुट्टी लेकर घर जाते हैं. त्योहार घर पर मनाने का मजा ही अलग होता है. इसके लिए लोग कई महीनों पहले ही लोग ट्रेन-फ्लाइट की बुकिंग करा लेते हैं, मगर जिन लोगों को छुट्टियां नहीं मिल पाती है, वो आखिरी टाइम पर जैसे तैसे करके घर के लिए निकल ही पड़ते हैं. बांग्लादेश में ईद से पहले ट्रेन का बहुत बुरा हाल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो (Over Loaded Trains in Bangladesh) सामने आया है, जिसमें लोग ट्रेन के ऊपर बैठकर जाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर हैरानी होना लीजिमी है.