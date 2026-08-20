रोबर्स केव में सिर पर स्पीकर रख जमकर नाचे टूरिस्ट, बजने लगा हरियाणवी गाना तो भड़क उठे लोग

Dehradun Robbers Cave viral video: देवभूमि उत्तराखंड की शांत और खूबसूरत वादियों में घूमने आने वाले टूरिस्ट से अक्सर जिम्मेदार और अच्छे बिहेवियर की उम्मीद की जाती है, लेकिन कई बार लोग अपनी मौज-मस्ती के चक्कर में पब्लिक प्लेस की लिमिट ही भूल जाते हैं. कुछ ऐसा ही नजारा देहरादून के फेमस रोबर्स केव (गुच्छूपानी) में भी देखने को मिला, जहां आए टूरिस्ट्स के एक ग्रुप ने गुफा को ही अपना डांस फ्लोर बना डाला. वीडियो में एक टूरिस्ट सिर पर बड़ा सा बूमबॉक्स रखकर तेज आवाज में हरियाणवी गाना बजाते और गुफा के अंदर नाचते हुए नजर आए. इस हरकत ने सोशल मीडिया पर पब्लिक प्लेस में टूरिस्ट्स के ऐसे व्यवहार और एटीकेट को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
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सिर पर बूमबॉक्स रखकर गुफा में किया जमकर डांस (Tourists Haryanvi song boombox Dehradun)
हिमालयन हिंदू नाम के एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक युवक अपने सिर पर एक बड़ा सा बूमबॉक्स स्पीकर लिए हुए है. उस बूमबॉक्स पर हरियाणवी गाना 'लोफर' बहुत ही लाउड वॉल्यूम में बज रहा है. इस बीच उसके साथ चल रहे बाकी साथी तेज आवाज में गाते हुए और हाथ उठाकर गुफा के बीच में ही डांस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इस दौरान वहां आसपास मौजूद अन्य टूरिस्ट और फैमली उन युवकों के इस अजीबोगरीब एंटरटेनमेंट और हुड़दंग को बस शांति से देखते रह गए. वीडियो सामने आते ही लोगों ने टूरिस्ट्स के इस तरह के रवैये पर गुस्सा जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.
Someone ban these HR LOFARS from Uttarakhand pls. How do you even behave like this in public? This is stone age mentality. And listen to their songs... 'Lofar they Haryana ke'. They literally admitted themselves that they are lofars. Btw this was at Gucchupani, Dehradun. pic.twitter.com/M6R827v7wr— Himalayan Hindu (@himalayanhindu) August 18, 2026
एटीकेट और गानों के लिरिक्स पर छिड़ी बहस (Uttarakhand tourist etiquette debate)
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग दो हिस्सों में बंट गए. कुछ लोगों का कहना था कि, 'पब्लिक प्लेस पर इस तरह तेज आवाज में गाना बजाना बाकी लोगों को परेशान कर सकाता है.' वहीं कुछ यूजर्स ने सरकार और स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि, 'पर्यटन स्थलों के लिए सख्त नियम बनाए जाएं ताकि कोई दूसरों के लिए परेशानी न खड़े करे.'
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