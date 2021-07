Tokyo Olympics: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बिल्ली का मजेदार वीडियो, दिलाएगा ओलंपिक की याद..

टोक्यो ओलंपिक में दुनियाभर से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर मेडल जीतने की कोशिश करने में लगे हुए हैं. ओलंपिक में मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन करना हर खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है. कुछ खिलाड़ियों का यह सपना पूरा हो जाता है तो कुछ खिलाड़ियों का यह सपना टूट भी जाता है. ओलंपिक खेलों में मेडल पाने की खिलाड़ियों की कोशिशों के बीच एक बिल्लियों से जुड़ा एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को आपके चेहरे पर स्माइल आना पक्का है. क्योंकि वायरल वीडियो में एक मासूम से बिल्ली कुछ ऐसा रही है, जो आपको ओलंपिक खेलों की याद दिला देगा.

ट्विटर पर @buitengebieden अकाउंट से इस मजेदार वीडियो को शेयर किया गया है. ‘Meanwhile at the Olympics' कैप्शन के साथ शेयर किए गये इस वीडियो में एक बिल्ली Gymnastics करती हुई नजर आ रही है. इस वीडियो में बिल्ली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है उसको देखकर लग रहा है कि बिल्ली ने इस खेल को लेकर बहुत प्रैक्टिस की है. इस बिल्ली के अलावा वहां दूसरी बिल्लियां भी मौजूद है, जो दर्शकों की तरह उसे देख रही है. इस मजेदार वीडियो को देखकर दूसरे यूजर्स भी रोचक कमेंट कर रहे है, कि एक यूजर ने लिखा है कि ‘Ready to go to Olympic' दूसरे यूजर ने कमेंट किया – ‘दूसरी बिल्लियां चीयर को क्यों नहीं कर रही है'. इस पोस्ट पर कई यूजर्स ऐसे भी है जिन्होंने बिल्ली के टैलेंट को देखकर उसे ‘दस में दस नंबर दिए है'.

बता दें कि कई तरह की पाबंदियों के बीच टोक्यो ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हो चुकी है. टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन साल 2020 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के इन्हें स्थगित कर दिया गया था. ऐसे में अब इन खेलों का आयोजन 2021 में हो रहा है. टोक्यो गेम्स में भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है.