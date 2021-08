भारत के योगी गोपाल दास के '3 वर्ड रियलिटी' वीडियो को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेसबुक पर देखा गया

गौर गोपाल दास के वीडियो को करीब 80.6 मिलियन लोगों ने देखा है,



लाइफ़ कोच गौर गोपाल दास (Gaur Gopal Das) का वीडियो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और पसंद किए जाने वाला वीडियो है. अभी हाल ही में फेसबुक ने पहली बार रिपोर्ट बनाई है. अपनी रिपोर्ट में फेसबुक ने कहा है कि भारत के गौर गोपाल दास का मोटिवेशनल वीडियो पूरी दुनिया में देखा जाना वाला वीडियो है. गौर गोपाल दास का वीडियो फर्स्ट थ्री यू सी आर योर रियलिटी ( First Three You See Your Reality) को लोगों ने फेसबुक (Most Views on Facebook) पर सबसे ज्यादा पसंद किया है. गौर गोपाल दास सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. अपने बारे में बताते हैं कि वो एक साधू, पर्सनल कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं. अपने वीडियोज़ के ज़रिए वो सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहते हैं.