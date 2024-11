हर दिन 20 अंडे, ड्राईफ्रूट और 5 किलो दूध पीता है ये भैंसा, 1500 किलो है वजन, 23 करोड़ है हरियाणा के अनमोल की कीमत

हरियाणा में 23 करोड़ रुपये की कीमत वाला एक भैंसा पूरे भारत में कृषि मेलों में धूम मचा रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अनमोल नाम के इस भैंसे का वजन 1,500 किलोग्राम है और यह पुष्कर मेले और मेरठ में अखिल भारतीय किसान मेले जैसे आयोजनों में आकर्षण का केंद्र रहा है. अपने आकार, वंशावली और प्रजनन क्षमता के लिए मशहूर अनमोल सोशल मीडिया पर भी सनसनी बन गया है.

ऐसी है लाइफस्टाइल

अनमोल की आलीशान लाइफस्टाइल की कीमत बहुत ज़्यादा है. इसके मालिक गिल भैंस के आहार पर रोजाना करीब 1,500 रुपये खर्च करते हैं, जिसमें अनमोल के स्वास्थ्य और ताकत को बनाए रखने के लिए सूखे मेवे और उच्च कैलोरी वाले फूड्स शामिल हैं. मेनू में 250 ग्राम बादाम, 30 केले, 4 किलो अनार, 5 किलो दूध और 20 अंडे हैं. इसके अलावा, यह ऑयल केक, हरा चारा, घी, सोयाबीन और मक्का भी खाता है. यह विशेष आहार सुनिश्चित करता है कि अनमोल हमेशा प्रदर्शनियों और प्रजनन के लिए तैयार रहे.

#WATCH | Ajmer, Rajasthan: A buffalo weighing around 1,500 kgs was brought to the International Pushkar Fair.



This year the fair is being organised from November 9 to November 15. pic.twitter.com/fUrReC6h0Q