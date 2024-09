पार्किंग से अपनी ही कार ढूंढने में आती है आफत तो लीजिए राहत भरी सांस, नए फीचर के साथ टेस्ला कार खुद ढूंढ लेगी आपको, एलन मस्क किया ऐलान

इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ और अरबपति एलन मस्क ने टेस्ला कार को लेकर एक और ऐलान कर दिया है. ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे मस्क ने कहा है कि, 'नए 'एक्चुअली स्मार्ट समन' फीचर के साथ टेस्ला कार कॉम्पलेक्स पार्किंग में से भी आपको खुद ढूंढ निकालेगी.' अगर आपको भी पार्किंग में से अपनी कार ढूंढने में दिक्कत होती है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यह जानकारी आपको जरूर खुश कर देगी.

टेस्ला कार खुद ढूंढ लेगी आपको

द समन और स्मार्ट समन फीचर के साथ टेस्ला कार अब कॉम्पलेक्स पार्किंग लॉट से निकल कर खुद कार के मालिक को ढूंढ लेगी. इस फीचर के तहत टेस्ला कार पार्किंग एरिया के 39 फीट अंदर या बाहर आ-जा सकेगी. पर्सनल ड्राइव वे और पार्किंग एरिया जैसे परिचित और पूर्व अनुमानित क्षेत्रों के लिए इन खास फंक्शन्स को डिजाइन किया गया है. एक्स पोस्ट के जरिए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इन नए फीचर्स की जानकारी दी है. दरअसल, मस्क ने ड्राइवर एआई के एक पोस्ट के जवाब में ट्विटर पर 'एक्चुअली स्मार्ट समन' से जुड़ा अपना यह पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट से ठीक एक दिन पहले एलन मस्क ने कहा था कि, टेस्ला के रोबोटिक्स बस का संचालन शुरू होते ही जनरल बसें प्रचलन में नहीं रहेंगी, क्योंकि बस टिकट के दाम पर ही व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा.

यहां देखें पोस्ट

Your Tesla can now drive itself through complex parking lots to find you https://t.co/ATqMCnntcQ