ब्रिज टूटा और ट्रक हवा में लटक गया, सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO

Viral Truck Bridge Collapse Video: चीन के दक्षिण-पश्चिमी गुइझोउ प्रांत (Guizhou Province) में एक दिल दहला देने वाली घटना कैमरे में कैद हुई, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. 24 जून की सुबह, मूसलाधार बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण Houzihe ब्रिज का एक हिस्सा अचानक ढह गया. यह ब्रिज Xiamen–Chengdu Expressway का हिस्सा था. ब्रिज पर उस वक्त केवल एक ही वाहन मौजूद था. एक भारी मालवाहक ट्रक. यह ट्रक ब्रिज के टूटे हिस्से पर लटकता हुआ नजर आया, जिसमें ड्राइवर अंदर ही फंसा हुआ था. शुक्र है कि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और ड्राइवर को स्थानीय फायर ब्रिगेड टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

Recreated with CGI: How the #Houzihe Bridge in #China's SW #Guizhou Province experienced a landside, induced by days of uncommonly heavy rain, that took out some of the pillars and collapsed https://t.co/i04atk3QUw pic.twitter.com/KVn5TGaPfw