हिमालय की रानी...जिम कॉर्बेट की बाघिन की वायरल तस्वीर ने मचाया तहलका, लोग बोले- शानदार नज़ारा

Jim Corbett National Park Tigress Photo: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाली तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देख लोग बार-बार उसी पर ठहर जा रहे हैं. यह तस्वीर भारत के मशहूर 'जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क' (Jim Corbett National Park) की है, जिसमें एक खूबसूरत बाघिन (Viral tigress photo) बर्फ की चादर में शाही अंदाज में दिखाई दे रही है. इस फोटो को अमेरिकी वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर 'जेनिफर हैडली' (Jennifer Hadley) ने क्लिक किया है और अब यह पूरी दुनिया में सराही जा रही है.

बर्फ में रॉयल अंदाज़ में घूमती बाघिन (Snow tiger photo Jim Corbett)

यह फोटो जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. लोग इसे 'इंक्रेडिबल', 'फैंटास्टिक शॉट' और 'नेचर का कमाल' जैसे शब्दों से तारीफ कर रहे हैं. इसमें खास बात यह है कि बाघिन बर्फ में चलते हुए कैमरे की सीधी ओर देख रही है, जिससे यह तस्वीर (Indian tiger viral image) और भी प्रभावशाली बन गई है. जेनिफर (Jennifer Hadley wildlife photography) ने इंस्टाग्राम पर इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'बर्फ में टहलती यह बाघिन किसी रॉयल क्वीन से कम नहीं लगती.' उनके मुताबिक, यह पल उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि भारत में बर्फ में बाघ देखना बहुत ही दुर्लभ होता है. फोटो को कई वाइल्डलाइफ पेजेस और फोटोग्राफी अकाउंट्स ने भी शेयर किया है.

यहां देखें पोस्ट

Fantastic shot of Bengal leaping into action. Taken in Jim Corbett National Park. India. Credit to Jennifer Hadley Photography pic.twitter.com/oSmy7PEk55