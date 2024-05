स्टूडेंट ने टीचर से पूछा अंग्रेजी का आसान सा सवाल, लेकिन सही जवाब देने में अच्छे-अच्छों का घूम गया दिमाग

इस चैट का एक स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़के ने पहले अपने टीचर से पूछा, ‘सर क्या आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं?' तो टीचर ने जवाब दिया, ‘हां, कोई शक नहीं.' इस पर लड़के ने कहा, ‘फिर इस सवाल का जवाब दीजिए.' टीचर ने कहा, ओके. इसके बाद लड़के ने जो सवाल पूछा, उसने हर किसी का दिमाग घुमा दिया. दरअसल, लड़के ने इंग्लिश में पूछा ता, ‘A mother beats up her daughter because she was drunk.Tell me who was drunk? लड़के का यह सवाल सुन टीचर भी सोच में पड़ गया.

वायरल चैट के इस वीडियो को 18 लाख 33 हजार 259 लोग लाइक कर चुके हैं. चैट का स्क्रीनशॉट funnychats नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. लोगों ने कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है. वहीं, कुछ लोगों ने जमकर मजे भी लिए. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘यह पारिवारिक मामला है, दूर रहें.' दूसरे यूजर ने लिखा, यूपीएससी लेवल का सवाल है.