महिलाओं के घर Used Condom और हाथ से लिखे पत्र भेजे जा रहे हैं, पुलिस जांच में जुटी है

अब तक 65 महिलाओं को भेजे जा चुके हैं.

Women Received Used Condoms By Post: अभी हाल ही में चौंकाने वाली ख़बर ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है. दरअसल, कोई महिलाओं को इस्तेमाल किए हुए कंडोम उनके घर पोस्ट के ज़रिए भेज रहा है. साथ ही साथ पत्र भी लिखकर भेज रहा है. इस खबर से पुलिस भी हैरान हो चुकी है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला ऑस्ट्रेलिया (Over 60 Women In Australia Received Used Condoms In Mails) के मेलबर्न का है. यहां करीब 65 महिलाओं को अनजान प्रेषक द्वारा कंडोम और हाथ से लिखे पत्र भेजा जा रहा है.