शोएब मलिक और सना जावेद की शादी के बाद क्रिकेटर की पोस्ट वायरल, 2023 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बर्थडे पर कही थी ये बात

2023 की पोस्ट जो अब वायरल हो गई है, उसमें शोएब ने सना के साथ एक तस्वीर शेयर की है और दोनों के एक स्नैपशॉट के साथ इसे "हैप्पी बर्थडे बडी" कैप्शन दिया. उनकी शादी के बाद यह पोस्ट वायरल हो रही है.

शोएब मलिक और सना जावेद ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर अपने निकाह समारोह की तस्वीरें शेयर कीं. कैप्शन में लिखा है, "अल्हम्दुलिल्लाह.. And We created you in pairs".

इन सबके बीच, शोएब की भारतीय टेनिस आइकन सानिया मिर्जा से पिछली शादी भी शहर में चर्चा का विषय रही. सानिया ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तलाक की चुनौतियों के बारे में एक पोस्ट शेयर किया, जिसने मलिक के साथ उनकी शादी के अंत के बारे में चल रही अटकलों को तेज कर दिया है.