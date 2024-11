बुढ़ापे की मार झेलता जंगल का राजा, शेर का हाल देख दंग रह गए लोग

Old Lion Viral Video: जंगल के राजा शेर के सामने आने से जानवर तो क्या इंसान भी कतराते हैं. इस खूंखार शिकारी की दहाड़ और ताकत का खौफ जंगल के हर कोने में महसूस किया जाता है, लेकिन समय किसी को नहीं बख्शता, चाहे वह राजा हो या कोई आम जीव. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग और कमजोर शेर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को गहराई से भावुक कर दिया है. X पर इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खूब देखा और शेयर किया जा रहा है.

बुजुर्ग शेर का वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में शेर काफी कमजोर और थका हुआ नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर की चाल धीमी हो चुकी है और शरीर पर उम्र का असर साफ दिख रहा है. यह नजारा ये एहसास दिलाता है कि प्रकृति में हर जीव का एक चक्र होता है. वीडियो में एक बुजुर्ग और कमजोर शेर को आराम-आराम से सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान उसके सामने ही गाड़ी में बैठे लोग उसका वीडियो बना रहे होते है. वहीं इस वीडियो ने एक बार फिर वन्यजीव संरक्षण और उनके बुढ़ापे में देखभाल की जरूरत पर सवाल उठाए हैं. यूजर्स ने आग्रह किया है कि ऐसे शेरों की खास देखभाल की जानी चाहिए, ताकि उनके आखिरी दिन सम्मानजनक तरीके से गुजरें.

यहां देखें वीडियो

He has ran his race, protected his

pride, defended his territory and

passed on his pool of strong genes.

Now it's time for him to surrender his

reigns for the young to continue his

legacy. pic.twitter.com/8KmOVdAarJ