शशि थरूर की गोद में आकर बैठ गया बंदर, फिर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए लोग

Shashi Tharoor Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों कांग्रेस सांसद शशि थरूर की कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है, जिन पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं देखते ही बन रही हैं. वायरल हो रही इन फोटोज में शशि थरूर के साथ एक बंदर नजर आ रहा है. इस अनोखी मुलाकात का फोटो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है. फोटो में एक बंदर शशि थरूर की गोद में बैठा नजर आ रहा है. अगले फोटो में बंदर उनके सीने से चिपकर सोता दिखाई दे रहा है.

गजब:- पाकिस्तानी शादी में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा खुश दिखे सास-ससुर, किया ऐसा स्टेज तोड़ डांस

यह खूबसूरत दृश्य देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी खुद की ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस पोस्ट को शशि थरूर ने अपने अकाउंट @ShashiTharoor से 4 दिसंबर को शेयर किया है, जिसे अब तक 2 लाख 47 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं, जबकि 6 हजार से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, 'जब मैं बगीचे में बैठा अखबार पढ़ रहा था, एक बंदर अंदर आया और सीधा मेरी गोद में आकर बैठ गया. उसने हमारे दिए गए केले खाए, फिर मुझे गले लगाया और मेरे सीने पर सिर रखकर सो गया.'

यहां देखें पोस्ट

Reverence for wildlife is ingrained in us, so though i was a bit concerned about the risk of a monkey-bite (which would have necessitated rabies shots), I stayed calm and welcomed his presence as non-threatening. I am gratified that my faith was borne out and our encounter was… pic.twitter.com/thT1ep0Cc9