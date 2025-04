खुशखबरी! वैज्ञानिकों ने तैयार किया चावल के दाने से भी छोटा Pacemaker, सिरिंज की मदद से हो जाएगा फिट

Worlds Tiniest Pacemaker: नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर विकसित किया है, जिसे सिरिंज की नोक के अंदर फिट किया जा सकता है और इसे बिना किसी आक्रामक तरीके से शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है. चौड़ाई में सिर्फ़ 1.8 मिलीमीटर, लंबाई में 3.5 मिलीमीटर और मोटाई में एक मिलीमीटर, यह छोटा सा डिवाइस चावल के दाने से भी छोटा है, लेकिन फिर भी यह एक पूर्ण आकार के पेसमेकर जैसा ही काम करता है.

यह डिवाइस सभी आकार के दिलों के साथ काम कर सकता है, लेकिन इसे विकसित करने वाले इंजीनियरों का कहना है कि यह जन्मजात हृदय दोष वाले नवजात शिशुओं के छोटे, नाजुक दिलों के लिए अधिक सूटेबल है.

बच्चों के लिए किया गया डिजाइन

डिवाइस के विकास का नेतृत्व करने वाले नॉर्थवेस्टर्न बायोइलेक्ट्रॉनिक्स के अग्रणी जॉन ए रोजर्स ने कहा, "हमने जो विकसित किया है, वह हमारे ज्ञान के अनुसार, दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर है."

"बाल चिकित्सा हृदय शल्यचिकित्सा के संदर्भ में टेंपरेरी पेसमेकर की बहुत ज़रूरत है, और यह एक ऐसा उपयोग मामला है जहां आकार का छोटा होना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है. शरीर पर डिवाइस के भार के संदर्भ में - जितना छोटा, उतना बेहतर."

