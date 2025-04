वैज्ञानिकों ने किया कमाल, चूहे को मूवी, गेम्स दिखाकर तैयार किया मस्तिष्क का फंक्शनल मैप, देखने में लग रहा 'आकाशगंगा' जैसा

नई-नई खोज के लिए वैज्ञानिकों की ओर से कई रिसर्च की जाती है. ऐसे में इस बार वैज्ञानिकों ने अब तक का मस्तिष्क का सबसे बड़ा फंक्शनल मैप (Functional map) को तैयार किया है और आपको जानकर हैरानी होगी, कि यह सब एक चूहे की बदौलत संभव हो पाया है. दरअसल, शोधकर्ताओं ने कृंतक मस्तिष्क (Rodent Brain) के एक हिस्से का उपयोग किया, जो कथित तौर पर खसखस के बीज (Poppy Seed) के साइज का है.



वैज्ञानिकों की ओर से तैयार किए गए मस्तिष्क के सबसे बड़े फंक्शनल मैप के जरिए जानने में मदद मिली की जानवर 84,000 न्यूरॉन्स के माध्यम से कैसे कम्यूनिकेट करते हैं. इस अनोखे दिमाग के मैप के कारण समझने में मदद मिली कि जानवर के कम्यूनिकेशन को "Synapses" नामक 500 मिलियन जंक्शनों के माध्यम से ब्रांच-जैसे फाइबर का उपयोग करके दिखाया गया है, जो देखने में बिल्कुल आकाशगंगा (Galaxies) के दृश्यों जैसा दिखता है जिसकी तस्वीरें अंतरिक्ष एजेंसियां अक्सर शेयर करती हैं.



सिएटल स्थित एलन इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन साइंस के प्रोजेक्ट के लीड रिसर्चर्स में से एक फॉरेस्ट कोलमैन ने कहा है कि, "यह निश्चित रूप से विस्मय की भावना को प्रेरित करता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाशगंगाओं की तस्वीरों को देखना होता है".



मस्तिष्क के सबसे बड़े फंक्शनल मैप को देखकर आपको यह एहसास होता है कि आप कितने जटिल हैं. हम एक चूहे के मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं और इन वास्तविक न्यूरॉन्स और उनके बीच के करोड़ों कनेक्शनों में देखा जा रहा है, जो आकाशगंगा की तरह लग रहे हैं.



एलन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक क्ले रीड ने कहा, "आप इस बारे में हजारों परिकल्पनाएं बना सकते हैं कि मस्तिष्क कोशिकाएं अपना काम कैसे करती हैं, लेकिन आप उन परिकल्पनाओं का परीक्षण तब तक नहीं कर सकते, जब तक कि आप शायद सबसे बुनियादी बात नहीं जानते - कि वे कोशिकाएं एक-दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं."

How does the brain work?



यह स्टडी कहां पब्लिश हुई थी |Where was the study published|



रिसर्चर ने नेचर जर्नल में इस विशाल डेटासेट को पब्लिश किया था. 3D रीकंस्ट्रक्शन कलर कोडिंग रिसर्च डेटा डेटा सभी के लिए खुला है, जिसमें अन्य वैज्ञानिक भी शामिल हैं जो अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.



कैसे तैयार किया गया मैप? |How was the map created?|



मस्तिष्क का सबसे बड़े फंक्शनल मैप तैयार करने में बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, एलन इंस्टीट्यूट और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के 150 से अधिक शोधकर्ता शामिल हुए थे, जिन्होंने एक चूहे को कई तरह की क्लिप दिखाकर शुरुआत की, जिसमें साइंस-फिक्शन मूवीज, गेम्स, एनिमेशन और प्रकृति से जुड़ी कुछ तस्वीरें शामिल थीं. शोधकर्ताओं ने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड चूहे का इस्तेमाल किया था. इसके बाद, चूहे के मस्तिष्क के ऊतकों के एक छोटे टुकड़े का विश्लेषण किया गया और उसका एक मैप AI की मदद से तैयार किया गया.



सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन



जिन- जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर चूहे के मस्तिष्क का सबसे बड़े फंक्शनल मैप देखा, वह हैरान हो गए. एक यूजर ने लिखा, " यकीन कर पाना मुश्किल है, पर देखने में काफी अच्छा लग रहा है," दूसरे ने पोस्ट में लिखा, " वैज्ञानिकों की ये एक प्रभावशाली रिसर्च है," तीसरे ने कहा, "यह दिमाग को इंसान के दिमाग हिला देने वाला है".