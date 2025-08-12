महिला ने तेंदुए को बांधी राखी, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

Woman tie rakhi to leopard: राजस्थान के एक गांव से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर हैरान करने के साथ-साथ लोगों को गुस्सा भी दिला रहा है. इस वीडियो में एक महिला खेत के किनारे बैठकर तेंदुए को राखी बांध रही है. तेंदुआ आश्चर्यजनक रूप से शांत बैठा है, न डर, न आक्रामकता. महिला उसके पंजे को पकड़कर राखी बांधती है और उसे मिठाई खिलाने की कोशिश भी करती है. गांववालों के मुताबिक, यह तेंदुआ पिछले कई दिनों से इलाके में दिख रहा था और अब तक किसी पर हमला नहीं किया है. इतना ही नहीं, वह गांव में बिना किसी डर के घूमता है, मानो इंसानों का आदी हो गया हो.

सोशल मीडिया पर नाराजगी (rakhi leopard video)

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे जानवरों के साथ खिलवाड़ और लापरवाही का उदाहरण बताया. एक यूज़र ने लिखा, शायद यही लोग हैं जिन्होंने इस बेचारे जानवर को घायल किया होगा. दूसरे ने तंज कसा, जंगली जानवर को घायल देख लोग फोटो खिंचवाने में लग जाते हैं, इलाज कराने की नहीं सोचते. कई यूज़र्स ने कहा कि अगर तेंदुआ वाकई घायल है, तो उसे तुरंत इलाज की जरूरत है, न कि सोशल मीडिया पोस्ट बनाने की.

वन विभाग की सख्त चेतावनी (woman rakhi leopard video)

रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने तुरंत चेतावनी जारी की. अधिकारियों ने कहा, दिल से किया गया यह भावुक कदम दिखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन यह बेहद खतरनाक है. जंगली जानवरों के पास जाना इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है. वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और तेंदुए को सुरक्षित और उपयुक्त स्थान पर ले जाने की तैयारी कर रहा है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि जंगली जानवरों के पास न जाएं और न ही उनसे संपर्क करें.

