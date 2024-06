सड़क पर पानी भर गया, चलना हुआ मुश्किल...जाने के लिए शख्स ने किया ऐसा जुगाड़, रास्ते में रुक-रुककर देख रहे थे लोग

मानसून करीब है और मुंबई (Mumbai) और पुणे (Pune) जैसे शहरों में पहले से ही प्री-मानसून बारिश हो रही है जो वहां के लोगों को गर्मी से राहत दे रही है. हालांकि, बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है और बिजली गुल हो गई है. इस बीच, पुणे के एक शख्स का इस स्थिति से का मज़ा लेते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. वीडियो में शख्स को बारिश के पानी में तैरते और मौसम का मज़ा लेते हुए दिखाया गया है.

वीडियो को एक्स पर यूजर उर्मि द्वारा साझा किया गया था. छोटी क्लिप में एक शख्स बारिश के पानी में तैरता नजर आ रहा है. जैसे ही कारों ने पानी से भरी सड़क से निकलने की कोशिश की, यह शख्स गद्दे जैसी दिखने वाली चीज़ पर तैरने लगा. इस अनोखे नजारे को देखकर कई लोग हैरान रह गए.

देखें Video:

Pune people got no chill? Naah, they got all the chul. #PuneRains pic.twitter.com/Im6e9ey4uR