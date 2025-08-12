विज्ञापन
पलट गया चक्का तो निपट गए काका...ई-रिक्शा वाले को दरोगा जी ने मजेदार अंदाज़ में सिखाया सबक

मध्य प्रदेश के एक दरोगा का ई-रिक्शा ड्राइवर को हंसी-ठिठोली में दिया गया ओवरलोडिंग का सबक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. उनका मजाकिया अंदाज़ और यादगार डायलॉग लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

ओवरलोडिंग पर पुलिस का अनोखा अंदाज़, ई-रिक्शा ड्राइवर को दी हंसी-ठिठोली में सीख

Police Aur E-Rickshaw Driver Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस का अंदाज़ सख्त कम और मजेदार ज़्यादा है. वीडियो में एक ई-रिक्शा ड्राइवर अपनी गाड़ी में न सिर्फ सवारियां बिठाए हुए है, बल्कि पीछे एक भारी कंक्रीट मिक्सर मशीन भी बांधकर ले जा रहा है. ऐसे में पुलिसवाले ने उसे रोका और हंसी-ठिठोली में ऐसा सबक सिखाया कि वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

दरोगा जी का फनी अंदाज़ (Police e-rickshaw viral video)

वीडियो में नज़र आने वाले पुलिसवाले हैं भगवान प्रसाद पांडे, जो मध्य प्रदेश पुलिस में दरोगा हैं. जैसे ही उन्होंने ई-रिक्शा ड्राइवर को देखा, उनका पहला डायलॉग था, चाचा को 80 नहीं पहुंचने देना चाह रहे हो, पलट गया चक्का तो निपट गए काका, लफड़ा हो जाएगा फिर. यह सुनकर वहां मौजूद लोग और खुद ड्राइवर भी हंस पड़े.

यहां देखें वीडियो

हंसी में छिपा चेतावनी का संदेश (e-rickshaw driver funny video)

दरोगा जी ने मजाकिया अंदाज़ में भी ड्राइवर को साफ चेतावनी दी...ई-रिक्शा का इस्तेमाल भारी सामान ढोने के लिए नहीं किया जाता, खासकर जब उसमें सवारियां बैठी हों. उन्होंने कहा कि...चले जाओ, लेकिन यह हमेशा मत किया करो, ई-रिक्शा सवारी के लिए है, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए.

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं (Bhagwan Prasad Pandey viral reel)

करीब 32 सेकंड का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @bhagwat_prasad_pandey अकाउंट से पोस्ट किया गया, जिस पर 20 घंटे में ही 21 हजार से ज्यादा व्यूज़ और 1100 से अधिक लाइक्स मिल गए. यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में दरोगा जी की तारीफ करते हुए लिखा, वाह साहब! पलट गया चक्का तो निपट गए काका. कई लोगों ने इसे पुलिस का 'ह्यूमन टच' वाला बेहतरीन उदाहरण बताया.

