पाकिस्तानी पैसेंजर्स का एयरपोर्ट लुक देख छूट जाएगी हंसी, फ्लाइट में मिले ब्लैंकेट को ऐसे ओढ़कर निकले, देखते रह गए लोग

सोशल मीडिया पर अक्सर पाकिस्तान के मज़ेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर न सिर्फ मज़ा आता बल्कि कई बार तो हम हैरान भी रह जाते हैं. लेकिन अब जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, इसे देखकर तो आप अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे. दरअसल, यह वीडियो एक एयरपोर्ट का है, जिसमें कई पैसेंजर्स एकसाथ एयरपोर्ट से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं.

वीडियो की दिलचस्प बात ये है कि जहां आजकल एयरपोर्ट लुक काफी ट्रेंड में रहता है और खास से लेकर आम लोग भी इसका पूरा ख्याल रखते हैं, वहीं इन यात्रियों ने तो प्लाइट में मिलने वाले कंबल को ही शॉल बनाकर अपना अनोखा एयरपोर्ट लुक लोगों को दिखा डाला है. वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ये सभी पैसेंजर्स ब्लैंकेट को शॉल की तरह ओढ़कर फ्लाइट से बाहर निकल रहे हैं. इन्हें देखकर आपको अचानक ऐसा लगेगा जैसे आप ये एयरपोर्ट नहीं ब्ल्कि कोई गांव का इलाका जहां लोग ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़े घूम रहे हैं.

देखें Video:

Pak passengers wearing blankets as shawls provided to them in the flight by airlines.



No wonder they are banned from many airlines pic.twitter.com/aglUsKqmtV