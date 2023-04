Optical Illusion: ट्रे में रखे इन अंडों की गिनती में हर कोई हो रहा है कन्फ्यूज, अभी तक 90 प्रतिशत लोगों ने दिया गलत जवाब

Can You Count Eggs In This Challenge: सोशल मीडिया (social media) पर कई बार ऐसी तस्वीरें (viral pic) सामने आती रहती हैं, जो सवालों से भरी पड़ी हों, जिनके जवाब ढूंढने में लोगों को दिमाग की अच्छी खासी कसरत (mental exercise) करवानी पड़ जाती है. हाल ही में एक ऐसी ही ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर (optical illusion picture) तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक ट्रे के अंदर रखे अंडों की संख्या बतानी है, लेकिन आसान से लगने वाला यह सवाल भी जरा टेड़ा है, इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ वहीं लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ (optical illusions game) पाएंगे, जो अपनी नजरों को धोखे से बचा सकते हैं. इन ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों (optical illusion photos) को समझने के लिए ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी होता है, जिसमें अच्छे खासे लोग हार मान जाते हैं.