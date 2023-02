OMG: अमेरिकी महिला ने 13 महीने में 2 बार जुड़वां बच्चों को जन्म देकर सबको कर दिया हैरान

In Rare Occurrence, US Woman Gives Birth To 'MoMo' Twins: इस धरती पर कई चमत्कार होते हैं. कई ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनपर विश्वास करना बेहद मुश्किल है. अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, अमेरिका की एक महिला ने 13 महीने के अंदर 2 बाद जुड़वां बच्चों को जन्म देकर सबको चौंका दी है. इस मामला से डॉक्टर भी हैरान है. विज्ञान की भाषा में इसे मोमो ट्विन्स (MoMo Twins) कहा जाता है.