National Cinema Day: सिर्फ 99 रुपये में देखें अपनी फेवरेट फिल्म, ऐसे करें बुक

National Cinema Day Offer: सिनेमा लवर्स के लिए गुड न्यूज...अगर आप फिल्में हॉल में देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक खुशी की खबर है. दरअसल, नेशनल सिनेमा डे के मौके पर आप अपनी पसंदीदा फिल्म को मात्र 99 रुपये में देख सकते हैं. बता दें कि, इस साल नेशनल सिनेमा डे 20 सितंबर को है, जबकि पिछले साल 2023 में यह 13 अक्टूबर को मनाया गया था. मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (Multiplex Association of India-MAI) ने नेशनल सिनेमा डे के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक, 20 सितंबर को देशभर में सस्ते दामों पर फिल्म दिखाई जाएगी.

99 रुपये में ऑनलाइन मूवी टिकट (movie tickets in 99)

इस ऑफर के तहत पीवीआर (PVR Cinemas) हो या फिर सिनेपॉलिस (CINEPOLIS) सभी पर आपको 300-400 रुपये में मिलने वाली मूवी टिकट केवल 99 रुपये में मिल जाएगी. इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आप BOOKMYSHOW,Paytm, INOX CARNIVAL यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे ऑफर्स दिख जाएंगे. हालांकि, इसमें भी एक ट्विस्ट छिपा है. दरअसल इनमें 3D, रेक्लाइनर्स और प्रीमियम फॉर्मट शामिल नहीं है. इस ऑफर का पूरा फायदा उठाने के लिए पढ़ें नीचे दी गई पूरी डिटेल्स.

कैसे मिलेगी 99 रुपये की मूवी टिकट (how to movie ticket in 99)

इसके लिए सबसे पहले आपको ऐप पर जाकर अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी, फिर डेट (केवल 20 सितंबर) सेलेक्ट कर के मूवी सेलेक्ट कर लीजिए. अगले ही पल आपको बुक टिकट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर सीट सलेक्ट करने के बाद पेमेंट करना होगा. लीजिए हो गई आपकी सीट बुक. जानकारी लके लिए बता दें कि, मूवी टिकट आपको 99 रुपये में ही मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज (टैक्स, हैंडलिंग चार्ज) जो भी लगता है, वो आपको थिएटर्स के हिसाब से ही देना पड़ेगा.

National Cinema Day returns for its 3rd edition on September 20th! Enjoy movies at over 4,000 screens across India for just Rs. 99. Don't miss this perfect opportunity to catch your favorite films with your friends and family. #NationalCinemaDay2024 #20September pic.twitter.com/hEduoRbGtZ