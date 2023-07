क्या आपको पता है असल में कैसा दिखता है शनि ग्रह, NASA ने शेयर की होश उड़ाने वाली तस्वीर

नासा ने शेयर की शनि और चंद्रमा की खूबसूरत तस्वीर, सोशल मीडिया पर निहारते रह गए लोग

Stunning Image Of Saturn And Its Moon By NASA: नासा अक्सर अंतरिक्ष से चौंकाने वाले वीडियो और तस्वीरें साझा करता रहता है, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. हर तस्वीर के साथ ही नासा उससे जुड़ी जानकारियां भी सोशल मीडिया पर अपडेट करता रहता है. हाल ही में नासा ने शनि और उसके चंद्रमा की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर ने कई लोगों को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर इस ग्रह और उसके चांद की तस्वीर वायरल हो रही है.