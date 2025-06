NASA की अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष से दिखाई Northern Lights की अद्भुत झलक, वीडियो हुआ वायरल

NASA Astronaut Captures Mesmerising Northern Lights From Space: आकाश में दिखने वाला सबसे खूबसूरत नज़ारा 'ऑरोरा बोरेलिस' यानी 'नॉर्दर्न लाइट्स' को माना जाता है. लाखों लोग इसे देखने की ख्वाहिश दिल में लिए ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन जब यह नज़ारा अंतरिक्ष से दिखे, तो वह अनुभव वाकई अद्भुत होता है. हाल ही में NASA की अंतरिक्ष यात्री 'ऐनी मैकक्लेन' ने स्पेसएक्स के 'ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट' से नॉर्दर्न लाइट्स का एक 'शानदार वीडियो' साझा किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (northern lights viral video) हो रहा है.

ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से दिखा आसमान में 'जादू' (Aurora Borealis from space)

इस वीडियो में हरे, बैंगनी और लाल रंग की रोशनी धरती के वायुमंडल में नाचती नजर आ रही है. वीडियो (viral space video) में पृथ्वी की गोलाई और उसका अंधकार से मिलन एक दुर्लभ दृश्य बना रहा है. ऐनी ने वीडियो शेयर करते हुए X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, Auroras from space always draw crewmembers to the Cupola... मुझे यह देखना बहुत पसंद है कि कैसे यह रोशनी धीरे-धीरे क्षितिज पर फैलती है. अब मैंने पृथ्वी से भी औरोरा देखने को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर लिया है.

Auroras from space always draw crewmembers to the Cupola. I love how this one illuminated our Dragon, and I also love the dance of satellites on the left in the latter part of the video. It's interesting how the aurora creeps along the top of the atmosphere as it comes up over… pic.twitter.com/4FGu5n0LpN