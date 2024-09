पहले मारी टक्कर फिर भक्त पर बरसाई कृपा, शिव के नंदी बैल का यह वीडियो देख बोले लोग- ये तो चमत्कार है

भारत दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक और आस्थाओं वाला देश माना जाता है. यहां करोड़ों देवी-देवताओं को पूजे जाने का चलन सदियों से चला आ रहा है. कहा जाता है कि भारत ही दुनिया का ऐसा इकलौता देश है, जहां हर धर्म को माना जाता है. कोई भगवान श्री राम को पूजता है, तो कोई मनमोहक कान्हा को, तो कहीं कहीं महादेव को. कई जगह भगवान शिव के नंदी बैल की भी आराधना की जाती है. कहते हैं कि नंदी बैल शिव के सबसे प्रिय हैं. देशभर में नंदी बैल की पूजा का भी कार्यक्रम अलग से किया जाता है. अब सोशल मीडिया पर नंदी की आस्था से भरा एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.

क्या है इस वायरल वीडियो में?

नंदी बैल का सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में नंदी बैल को खूब सजा-धजा देखा जा रहा है. नंदी बैल के बड़े-बड़े सींग हैं. वायरल वीडियो में नंदी बैल एक श्रद्धालु को तेजी से टक्कर मारता है, लेकिन नंदी का यह भक्त भागने की बजाय उनके चरणों में ही पड़ा रहता है. वहीं, दूसरा भक्त नंदी बैल को काबू में करने की कोशिश करता है. इधर, नंदी के चरणों में फंसा यह भक्त उसके हाथ-पैर जोड़कर आखिर में उसे शांत कर देता है. नंदी का यह भक्त इतना दयालु है उसके चरणों में खुद को समर्पित कर देता और देखते ही देखते नंदी भी शांत हो जाते हैं और अपने इस डाई हार्ड भक्त पर कृपा बरसाने लगते हैं.

यहां देखें वीडियो

Shiva forgives you and embraces you as a Father... And he is nandi maharaj dearest of Mahadev ???????? pic.twitter.com/d0x31hinRw