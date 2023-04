दरअसल, बेथेल के मायन मिनरल एंड जेम म्यूजियम (Maine Mineral and Gem Museum) इस टूटकर गिरे उल्‍कापिंड (find meteorite news) को ढूंढ निकालने वाले को 25 हजार डॉलर यानी लगभग 20 लाख रुपये का ऑफर (find meteorite offer) भी दिया है, जिसे कोई भी तलाश कर सकता है. इसके साथ ही संग्रहालय के अध‍िकारियों ने खोए हुए उल्कापिंड को ढूंढने की पहचान (method of finding lost meteorite) का भी खुलासा किया साथ ही साथ खोज निकालने का तरीका भी बताया है, जिससे ढूंढने वाली को मदद मिल सके.

न्‍यूयॉर्क पोस्‍ट की रिपोर्ट (New York Post report) के अनुसार, फ्रांस स्थित बेथेल (France based Bethel) के मायन मिनरल एंड जेम म्यूजियम (Maine Mineral and Gem Museum) ने बताया है कि, शन‍िवार (Saturday) दोपहर एक उल्‍कापिंड (meteorite fell) टूटकर गिरा था, जो कि एक आग के गोले (flying up like a fireball) की तरह ऊपर उड़ता नजर आ रहा था, लेकिन अचानक वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बारे में अब कुछ पता नहीं चल पाया है. वहीं अब अगर कोई इस खोई हुई चट्टान को लेकर आता है, तो उसे ऑफर की गई बड़ी रकम अदा की जाएगी.

बताया जा रहा है कि, नासा (Nasa) रडार की मदद से इस खोए हुए उल्कापिंड की तलाश कर रही है. वहीं इस बीच कनाडा (Canadian) की सीमा के पास करीब चार मिनट 40 सेकेंड तक इसे देखा गया था. वहीं इस घटना को लाइव कई लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा, जो वाकई अंचभित कर देने वाला था. इस पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि, एक आग का गोला था, जो सूर्य से भी काफी तेज चमक रहा था और अगले ही पल वो अचानक से टूटकर क्षतिग्रस्‍त हो गया, जिसके बाद धमाके जैसी आवाज सुनने को मिली.'

म्यूजियम क्यूरेटर माइल्स फेल्च के मुताबिक, उल्‍कापिंड के इस टुकड़े का वजन कम से कम 1 किलोग्राम हो सकता है. इस तलाशने के लिए हम कैमरों की फुटेज, कैप्‍चर किए गए आग के गोले के वीडियो उपलब्‍ध करा सकते हैं. इसके अलावा वो जगह भी बता सकते हैं, जहां वो गिरा था, जिसके आधार पर उल्‍कापिंड की पहचान की जा सकती है. बताया जा रहा है कि इस खोए उल्‍कापिंड की तलाश में कनाडाई सीमा के पास रहने वाले जुटे हुए हैं.



