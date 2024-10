ऑटो रिक्शा ड्राइवर करता है मीटर में गड़बड़ी तो ऐसे लगाए पता, मुंबई पुलिस ने शेयर किया बड़े काम का Video

ऑटोरिक्शा का अधिक किराया भारत में कई यात्रियों के लिए एक आम समस्या है. इसलिए, इस समस्या को हल करने के लिए, मुंबई ट्रैफ़िक पुलिस ने बुधवार को एक वीडियो गाइड जारी किया, ताकि यात्रियों को ऑटोरिक्शा मीटर के साथ छेड़छाड़ की पहचान करने और संभावित अधिक भाड़े से बचने में मदद मिल सके.

पुलिस विभाग ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दोषपूर्ण मीटर की पहचान करने के लिए सुझाव साझा किए, जिसका उद्देश्य यात्रियों को सशक्त बनाना और उचित किराया सुनिश्चित करना है. क्लिप में, एक पुलिस अधिकारी छेड़छाड़ किए गए मीटर का एक प्रमुख संकेतक दिखाता है: मीटर पर लास्ट डिजिट के बाद एक अतिरिक्त ब्लिंकिंग पॉइंट. पुलिस अधिकारी बताते हैं कि अगर ब्लिंकिंग लाइट दिखाई देती है या मीटर बटन बंद करने के बाद भी ब्लिंक करना जारी रखती है, तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है और यात्रियों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है.

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा, "क्या आप सोच रहे हैं कि आपका ऑटोरिक्शा बिल प्रकाश से भी तेज कैसे चल रहा है? कोई रॉकेट साइंस नहीं - यहां एक आसान गाइड है जो आपको यह पहचानने में मदद करेगी कि ऑटो रिक्शा मीटर दोषपूर्ण है या नहीं. जागरूक रहें, पहचानें और दोषपूर्ण मीटर के बारे में शिकायत करें."

नीचे Video देखें:

Wondering how your auto-rickshaw bill is travelling faster than light? No rocket science - here's a simple guide to help you identify whether the Auto Rickshaw meter is faulty or not.



Stay aware, identify, and complain about the faulty meters.#MTPCommuteTips pic.twitter.com/0NXhOozoMl