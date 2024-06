शख्स ने 6 साल पहले Flipkart पर ऑर्डर की थी चप्पल, कभी घर नहीं पहुंचा सामान, अब कंपनी से आया कॉल और फिर...

छह साल पहले फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर ऑर्डर देने वाले मुंबई (Mumbai) के एक शख्स को हाल ही में उसी ऑर्डर पर बात करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कॉल आया. अहसान खरबाई ने मई 2018 में स्पार्क्स चप्पल की एक जोड़ी का ऑर्डर दिया लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिला. लंबी देरी के बाद, फ्लिपकार्ट ग्राहक सहायता हाल ही में उनके पास पहुंची, जिससे उन्हें हैरानी हुई.

उन्होंने अपनी ऑर्डर हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट के साथ एक्स पर अपना अजीब अनुभव साझा किया. उन्होंने 16 मई, 2018 को 485 रुपये की स्पार्क्स चप्पल की एक जोड़ी का ऑर्डर दिया था. ऑर्डर विवरण के अनुसार, चप्पल तीन दिन बाद, 19 मई को भेज दी गई थी, और डिलीवरी की तारीख 20 मई थी.

हालांकि, ऑर्डर अभी भी डिलीवर नहीं हुआ दिखाया गया है. खरबाई ने कहा कि चप्पलें कभी नहीं आईं, और ऐप हमेशा दिखाता था कि वे "आज आ रही हैं". उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, अब भी स्थिति वही बनी हुई है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "6 साल बाद @Flipkart ने मुझे इस ऑर्डर के लिए कॉल किया और मुझसे पूछा कि मैं किस समस्या का सामना कर रहा हूं."

After 6 yrs @Flipkart called me for this order 😂

Asking me what issue I was facing pic.twitter.com/WLHFrFW8FV