अपराध बोध से भरा होता है मातृत्व… महिला दिवस पर IAS अधिकारी का इमोशनल पोस्ट वायरल

आप चाहे जिस भी पेशे में हो लेकिन एक मां होना सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है. कुछ ऐसा ही मानना है भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की अधिकारी दिव्या मित्तल का. महिला दिवस के मौके पर दिव्या ने अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं को संतुलित करते हुए मातृत्व की चुनौतियों पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा. एक्स पर बात करते हुए, दिव्या ने स्वीकार किया कि भले ही उन्होंने भारत के दो सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों – आईआईटी और आईआईएम में पढ़ाई की हो और सिविल सेवक बनने के लिए देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा पास की हो, लेकिन इनमें से कोई भी उन्हें मां बनने की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर सका.

मातृत्व चुनौतीपूर्ण

शनिवार को आईएएस अधिकारी ने दो बेटियों की परवरिश के साथ-साथ अपने चुनौतीपूर्ण करियर को संतुलित करने के बारे में कई विचार साझा किए. उन्होंने एक्स पर लिखा, "मैं एक आईएएस अधिकारी हूं. मैंने आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई की है. मैंने यह सब हासिल करने के लिए संघर्ष किया है. लेकिन मेरी दो बेटियों की परवरिश की चुनौतियों के लिए मैं कुछ भी तैयार नहीं कर सकी."

अगले ट्वीट में, उन्होंने खुलासा किया कि उनकी बड़ी बेटी आठ साल की है. " दुनिया पहले ही उसकी छोटी सी आवाज़ को बंद करने की कोशिश करती है. हम उन्हें अपनी रोशनी कम नहीं करने दे सकते." साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक अभिभावक के रूप में, उनका मानना ​​है कि उनका कर्तव्य अपनी बेटियों को यह सिखाना है कि उनकी आवाज़ मायने रखती है, भले ही उन्हें आलोचना का सामना करना पड़े. उन्होंने कहा, "उसे सम्मानजनक लेकिन दृढ़ रहना सिखाएं. उसे बताएं कि उसकी आवाज़ मायने रखती है, भले ही वह कांपती हो."

इसके बाद दिव्या ने कबूल किया कि एक मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने पेशेवर दायित्वों को बैलेंस करने से वह अक्सर इमोशनली थक जाती हैं. हालांकि, उन्होंने याद किया कि ऐसे समय में, उनकी बेटी के गले लगने से उन्हें याद आता है कि बच्चे अपने माता-पिता से सीखते हैं.

I am an IAS officer. I have studied from IIT and IIM. I have struggled to achieve all this. But nothing could prepare me for the challenges of raising my 2 little daughters.



A thread penning my thoughts as a parent of daughters on this women's day