घर के बाथरूम में सांपों ने बना लिया था डेरा, एकसाथ रेंगते दिखे 35 से ज्यादा सांप, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

आप अपने दिन के बारे में बात कर रहे हैं जब अचानक, आपका बाथरूम सांप का घर बन जाता है. सोचो तो यह किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है? लेकिन, ऐसा हकीकत में असम (Assam) के नागांव (Nagaon) जिले के एक निवासी के साथ हुआ. उनके घर में खतरनाक तरीके से 35 सांप पाए गए. हां, आपने बिलकुल सही पढ़ा है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने शख्स के घर से सांपों को इकट्ठा करने का एक वीडियो शेयर किया है. पोस्ट में उन्होंने बताया, "असम के नागांव जिले के कालियाबोर इलाके में एक घर में लगभग 35 सांप पाए गए. सांपों को संजीब डेका ने बरामद किया जो एक पशु प्रेमी हैं."

देखें Video:

#WATCH | Around 35 snakes crawl were found in a house in the Kaliabor area of Assam's Nagaon district.



The snakes were recovered by Sanjib Deka who is an animal lover. pic.twitter.com/vOVcqzcbgM