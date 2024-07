काम के बाद ऑटो रिक्शा चलाता दिखा माइक्रोसॉफ्ट का IT इंजीनियर, मूनलाइट की वजह जानेंगे तो आप भी रह जाएंगे दंग

बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी एक रेगुलर नौकरी के साथ-साथ कुछ दूसरे काम भी करते हैं. ये काम पार्ट टाइम भी हो सकते हैं या फिर फ्री लांस भी हो सकता है. ऐसे कामों का मकसद सिर्फ एक ही है कि थोड़ी अर्निंग ज्यादा हो सके और परिवार का खर्च आराम से चल सके, लेकिन आईटी हब में तब्दील हुआ शहर बेंगलुरु इस मामले में भी अलग साबित हो रहा है. इस शहर में बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने वाले और अच्छी सैलरी उठाने वाले आईटी एक्सपर्ट्स भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं. काम भी ऐसा वैसा नहीं वो ऑटो चलाने जैसा काम कर रहे हैं.

यहां देखें पोस्ट

Met a 35 year old staff software engineer at Microsoft in Kormangala driving Namma Yatri to combat loneliness on weekends pic.twitter.com/yesKDM9v2j