कहीं आप भी तो नहीं बना रहे हैं यहां घूमने का प्लान, पहले ये Viral Video जरूर देख लें, जहां उमड़ रहा है सैलानियों का सैलाब

Harihar Fort overcrowded as trekkers flood vertical steps: हाल ही में भारत के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर अचानक जबरदस्त भीड़ बढ़ती देखी गई. चाहे वो उत्तर भारत के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी और लैंसडाउन हों या फिर महाराष्ट्र का Harihar Fort, हर जगह हालात चिंताजनक हो गए हैं. खास तौर पर हरिहर किला, जो अपने खतरनाक ट्रेकिंग रूट के लिए जाना जाता है, अब एक संभावित हादसे का केंद्र बनता जा रहा है.

वीकेंड बना वॉर्निंग (Harihar Fort crowd video)

एक वायरल वीडियो (जिसे X यूज़र Woke Eminent ने शेयर किया है) में दिखाया गया है कि कैसे सैकड़ों ट्रैकर्स पतली, खड़ी चट्टानी सीढ़ियों पर एक-दूसरे से चिपके हुए चढ़ रहे हैं. यह सीढ़ियां लगभग 60 से 70 डिग्री के ढलान पर हैं और करीब 200 फीट ऊंची हैं. वीडियो में कुछ पर्यटक इतने खतरनाक तरीके से किनारों पर बैठे हैं कि ज़रा सी चूक से उनकी जान जा सकती है.

यहां देखें वीडियो

Another major incident waiting to happen.?



Harihar Fort weekend crowd surge is death trap!!



This needs to be stopped/moderated else One minor stampede or someone loosing balance and it will have cascading effect and hundreds will will fall to there death.



