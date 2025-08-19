कॉलेज ही नहीं अब शादी से भी ग्रेजुएट हो रहे हैं लोग, जानें आखिर किया है ये ट्रेंड

Japan marriage graduation: जापान में धीरे-धीरे एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है. Marriage Graduation या Sotsukon. इसमें पति-पत्नी कानूनी तौर पर शादीशुदा (unique marriage ideas) रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं. यह तलाक नहीं है, बल्कि शादी से ग्रेजुएशन की तरह है. इस विचार को सबसे पहले 2004 में लेखिका युमिको सुगियामा ने अपनी किताब Sotsukon no Susume के जरिए लोकप्रिय बनाया.

क्यों हो रहा है पॉपुलर? (Marriage Graduation or Sotsukon)

जापान में लंबे समय तक शादी का मतलब था...पुरुष बाहर काम करें और महिलाएं घर संभालें, लेकिन जब पति रिटायर होते हैं, तब महिलाओं को चौबीसों घंटे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी. इससे कई पत्नियां परेशान थीं. 200 महिलाओं पर हुए सर्वे में आधी से ज्यादा ने कहा कि, वे रिटायरमेंट (retirement ke baad couples ka naya trend) के बाद Sotsukon चाहती हैं. महिलाएं चाहती हैं कि वे अधूरे सपने पूरे कर सकें, निजी समय पा सकें और लगातार घरेलू कामों से राहत मिले.

Sotsukon अपनाने के तरीके (Japan marriage graduation trend)

कुछ कपल्स एक ही घर में रहते हैं, लेकिन रूममेट्स की तरह अपनी-अपनी जिंदगी जीते हैं. कुछ अलग-अलग घरों में रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां साझा करते रहते हैं. यह तलाक (Sotsukon concept) से आसान और सस्ता है, क्योंकि इसमें कानूनी प्रक्रिया नहीं होती और सामाजिक सुरक्षा भी बनी रहती है.

महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय (retirement marriage trend)

2018 के एक सर्वे के मुताबिक, 60 साल की उम्र की करीब 79% महिलाएं इस कॉन्सेप्ट के पक्ष में थीं. दरअसल, यह ट्रेंड महिलाओं के लिए ज्यादा आज़ादी और खुशी लेकर आया है. कई महिलाएं कहती हैं कि इससे रिश्ते कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत होते हैं क्योंकि साथ बिताया समय और कीमती लगने लगता है.

मशहूर हस्तियों से बढ़ी पहचान (Marriage Graduation in Japan)

2013 में जापानी कॉमेडियन अकीरा शिमिज़ु और उनकी पत्नी ने खुलकर बताया कि, उन्होंने भी Marriage Graduation अपनाया है. उनकी किताब Sotsukon, A New Form of Love ने इस विचार को और लोकप्रिय बना दिया. अब जापान में इस विषय पर सेमिनार और वर्कशॉप्स भी होने लगे हैं.

समाज में बदलाव की झलक (alag rehkar shaadi)

जापान की बुज़ुर्ग होती आबादी, बदलते जेंडर रोल्स और व्यक्तिगत खुशी पर बढ़ता ज़ोर Marriage Graduation को धीरे-धीरे mainstream बना रहे हैं. यह सिर्फ तलाक का विकल्प नहीं, बल्कि रिश्तों को नए नज़रिए से जीने का मौका है. Marriage Graduation या Sotsukon, जापान में बुज़ुर्ग कपल्स के बीच नया ट्रेंड बन गया है...शादी तो कायम रहती है, लेकिन दोनों अपने-अपने तरीके से जीवन जीते हैं, जिससे रिश्तों में और सम्मान व आज़ादी आती है.

