दूसरी नौकरी नहीं थी, फिर भी शख्स ने छोड़ दी 1 करोड़ की जॉब, पोस्ट शेयर कर बताई ऐसी वजह, जो...

बेंगलुरु में ज्यादा वेतन वाली नौकरी को किसी दूसरी नौकरी के ऑफर के बिना छोड़ना एक साहसिक कदम है, लेकिन एक शख्स ने ठीक यही किया - और उसकी कहानी ने ऑनलाइन लोगों से भर-भरकर तारीफें बटोरीं. एक्स पर एक पोस्ट में, वरुण हसीजा ने खुलासा किया कि उन्होंने बेंगलुरु स्थित एड-टेक प्लेटफॉर्म स्केलर में अपनी उत्पाद प्रबंधन भूमिका (product management job) छोड़ दी - जिससे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई होती थी और कोई अन्य नौकरी नहीं मिली.

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, “कोई योजना नहीं. कोई बैकअप नहीं. बस यह फैसला कि मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है - एक वास्तविक ब्रेक - मेरे दशक लंबे करियर में पहली बार.'' पोस्ट की एक सीरीज में, हसीजा ने विस्तार से बताया कि उनका फैसला जल्दबाजी में नहीं था, जब उन्होंने अपने करियर विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संरचित ढांचे के बारे में बताया.

A couple of months ago, I made one of the hardest decisions of my life: I left my cushy, high-paying (₹1 Cr+) job without another offer in hand.



No plan. No backup. Just the decision that I needed a break—a real one—for the first time in my decade-long career.