Reel बाजी रियल लाइफ पर पड़ी भारी, बहा ले जा रही थी तेज लहरें, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला खौफनाक मंजर

Selfie Accident Video: रील के इस जमाने में चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए लोग अपनी जान को खतरे में डालने से भी नहीं डरते. हाल ही में इस बात का उदाहरण देता एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों की सांसें अटका रहा है, जिसमें एक युवक नदी के बीचो-बीच सेल्फी ले रहा होता है, तभी तेज लहरें उसे बहाकर ले जाती हैं. हैरान कर देने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, नदी के बीच एक युवक चट्टान पर खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीधे नदी में जा गिरता है.

दिल दहला देने वाला मंजर (life risk for selfie)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, कसोल के पास एक युवक तेज लहरों के बहाव के बीच चट्टान पर चढ़ गया. पानी का बहाव तेज और ठंड बर्फ जैसी थी, जिससे वह लड़खड़ाकर पानी में गिर गया. हालांकि उसे तैरना आता था, लेकिन ठंड और बहाव उसकी हिम्मत पर भारी पड़ गए. यह घटना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी की बताई जा रही है.

यहां देखें वीडियो

One idiot being rescued from parvati river.



He was staying at some riverside cottage and thought he is mightier than the parvati.



Season of foolishness has started for us. #HimachalPradesh #tourism pic.twitter.com/8g5Cy0jpNC