गुरुग्राम में 75 करोड़ के लग्जरी अपार्टमेंट की खासियत जान हैरान हो रहे लोग, बोले- इतने में बुर्ज खलीफा में रह सकते हैं

Gurugram Luxury Apartments Price: हाल ही में एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जिसमें उसने खुद को एक्स पर "रिकवरिंग फाउंडर" बताया है, जिससे गुरुग्राम में लग्जरी अपार्टमेंट की अत्यधिक कीमतों के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स के बीच व्यापक अविश्वास पैदा हो गया है. अभिनव कुकरेजा ने DLF के लेटेस्ट हाई-एंड प्रोजेक्ट की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें एक निजी थिएटर, गेम रूम, आइस बाथ एरिया और स्पा सुविधाओं जैसी असाधारण सुविधाएं दिखाई गई हैं.

75 करोड़ से अपार्टमेंट की शुरुआत

लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि प्रोजेक्ट में सबसे छोटे अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत ₹ 75 करोड़ बताई गई है. अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत को लोग दुनिया भर के प्रतिष्ठित प्रॉपर्टीज से कंपेयर कर देख रहे हैं. जिसमें कई लोग रेफरेंस के लिए बुर्ज खलीफा अपार्टमेंट की कीमतों की खोज कर रहे हैं.

कुकरेजा के अनुसार, सबसे छोटी इकाई 9,500 वर्ग फीट में फैली हुई है और इसके लगभग ₹ 80,000 प्रति वर्ग फीट में बिकने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि अब गुड़गांव में एक ऐसी इमारत है जहां सबसे सस्ता घर लगभग ₹ 75 करोड़ ($9 मिलियन) में मिल रहा है."

