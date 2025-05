खुले कुएं में गिरने के बाद छटपटा रहा था तेंदुआ, ऐसे बची जान, Video देखकर खुश  हो जाएगा दिल

ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब जंगली जानवर इंसानों के घरों में घुस आए और उन्हें वन विभाग को बचाना पड़ा. कई बार जानवर खुले कुओं में भी गिर जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की कड़ी मेहनत के चलते जानवरों को बचा लिया जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुए को खुले कुएं से बचाया गया है. वीडियो देखकर आपका मन काफी खुश हो जाएगा.



काफी मेहनत के बाद बचा तेंदुआ



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा सकता है, कि कैसे तेंदुआ कुएं में गिर गया था. जिसके बाद वन विभाग ने उसे कुएं में से निकालने के लिए अपना कार्य शुरू किया और तेंदुए और सुरक्षित कुएं से निकालने के लिए एक लोहे का मजबूत पिंजरा नीचे कुएं में फेंक दिया.



छटपटा रहा था तेंदुआ, पिंजरे में आने के बाद आई जान में जान



आपको बता दें, पिंजरा नीचे कुएं में डालना और तेंदुए को ऊपर खींचना सरल कार्य बिल्कुल भी नहीं था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पिंजरा कुएं के पानी में छोड़ा गया है, लेकिन तेंदुए को उसके अंदर आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है. वह छटपटा रहा है और बार - बार फिसल रहा है, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में आ जाता है. जिसके बाद उसका दरवाजा बंद हो जाता है. यकीनन इस पल के बाद तेंदुए के जान में जान जरूर आई होगी.

देखें Video:



Rescuing leopards from an open well is the ultimate challenge to wildlife managers. Excellent efforts ???????? pic.twitter.com/nZYZ4Bli4o