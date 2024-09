तेलंगाना में गड्ढों से भरी सड़क पर जमा पानी के बीच लेम्बोर्गिनी का हुआ ऐसा हाल, वायरल हो रहा Video

सोशल मीडिया की मौजूदा दौड़ में फ्लाइट के झगड़े से लेकर सड़कों की बदहाली तक सबकुछ पल भर में दुनिया के सामने आ जाता है. गड्ढों से भरी तेलंगाना की सड़कों के वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर अक्सर वायरल होते रहते हैं. एक्स पर शेयर किए गए एक हालिया वीडियो में भी तेलंगाना की खस्ता हाल सड़कों को साफ तौर पर देखा जा सकता है. वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक लग्जरी कार है जो गड्ढों से भरी सड़क पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया यूजर्स खस्ताहाल सड़कों पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.



गड्ढे से भरी सड़क पर लेम्बोर्गिनी



एक्स पर शेयर किए गए वायरल वीडियो में गड्ढों से भरी सड़क पर वाहनों की भीड़ दिखाई देती है. गड्ढों में पानी भी भरा हुआ है जिस वजह से कुछ दूर सड़क बेहद बदहाल नजर आ रहा है. कुछ सेकेंड्स बाद ही वीडियो में पानी से भरे गड्ढों के बीच से लाल रंग की लेंबोर्गिनी को निकलते हुए देखा जा सकता है. विशाल नाम के एक्स यूजर ने अपने अकाउंट से यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "उसने रोड टैक्स के तौर पर कम से कम 62 लाख रुपये जरूर भरे होंगे." वीडियो पोस्ट पर कमेंट करते हुए यूजर्स खराब सड़कों के प्रति उदासीन सरकार और प्रशासन की आलोचना भी कर रहे हैं.



He must have Paid atleast 62 Lacs in Road Tax ????????????



Absolute State of Vishwagooroo ???? pic.twitter.com/6gDu1EpchQ