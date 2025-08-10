विज्ञापन
टायर पंचर का खेल, पेट्रोल पंप वाले ग्राहकों को ऐसे लगाते हैं चूना

Tyre Scam: एक छोटी सी लापरवाही और गलत जगह भरोसा करना, एक शख्स को 8,000 का नुकसान करवा गया. यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि पंचर जैसी छोटी परेशानी में भी सतर्क रहना ज़रूरी है.

भरोसा महंगा पड़ा, एक गलती में 8 हजार रुपये का चूना

8000 Rupees Tyre Scam: अक्सर हम लोग इमरजेंसी में जहां मौका मिले, वहीं टायर का पंचर बदलवा लेते हैं, लेकिन कई बार यही जल्दबाज़ी हमारे लिए भारी नुकसान का कारण बन जाती है. ऐसा ही एक ताज़ा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.

पेट्रोल पंप पर शुरू हुआ खेल (Car Maintenance Tips)

प्रणय कपूर नाम के शख्स अपनी कार चला रहे थे, तभी गाड़ी में अलर्ट आया कि टायर पंचर हो गया है. नज़दीकी पेट्रोल पंप पर रुककर उन्होंने एक कर्मचारी से जांच करवाई. कर्मचारी ने टायर को जैक पर चढ़ाकर साबुन पानी छिड़का और ब्रश चलाया. बुलबुले निकलने पर उसने दावा किया कि टायर में चार पंचर हैं, और हर एक के लिए 300 का मशरूम पैच लगेगा. कुल बिल 1200 का बताया गया.

शक सही निकला (Tyre Scam Awareness)

प्रणय को पहले ही शक हो गया, इसलिए उन्होंने वहीं मरम्मत कराने के बजाय अपने भरोसेमंद टायर शॉप पर जांच करवाई. वहां चौंकाने वाला सच सामने आया. टायर में सिर्फ एक असली पंचर था, जबकि बाकी तीन जानबूझकर किए गए थे ताकि बिल बढ़ाया जा सके.

स्कैम का सीक्रेट टूल (Gadi Tyre Scam)

दुकान के टेक्नीशियन ने एक खास टूल दिखाया, जो कांटे जैसा दिखता है. इसी से स्कैम करने वाले लोग टायर में आसानी से छेद कर देते हैं. इस वजह से प्रणय का टायर पूरी तरह खराब हो गया और नया टायर लेने में 8,000 का खर्चा आया.

सोशल मीडिया पर गुस्सा (Puncture Repair Fraud)

इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर @pranaykapooor ने शेयर किया, जिसे हजारों लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने नाराज़गी जताई. एक यूज़र ने लिखा, पंचर वाले हमेशा ऐसे स्कैम करते हैं. दूसरे ने कहा, इनके लिए बस फायदा मायने रखता है.

