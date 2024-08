कैमरे में कैद हुआ किंग कोबरा का भयानक रूप, मुंह में शिकार दबाकर किया कुछ ऐसा, देखकर कांप उठेगी रूह

सांप का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. दूर से ही देखकर लोग इधर-उधर भागने लगते हैं. वहीं, जब किंग कोबरा की बात आती है तो ये बात तो तय है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें किंग कोबरा (King Cobra) को शिकार करते हुए हम देखते हैं. लेकिन, किंग कोबरा का अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं. उसे देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे. अबतक आपने किंग कोबरा को शिकार करते हुए तो बहुत बार देखा होगा. लेकिन क्या आपने किंग कोबरा को कभी गुर्राते हुए देखा है. क्योंकि ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाला है.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोबरा ने एक सांप को अपने मुंह में दबाया रखा है. कोबरा ने एक छोटे सांप का शिकार किया है. सांप के फुफकारने की आवाज़ इतनी तेज़ है कि आप कैमरे पर भी उसकी आवाज़ को साफ सुन सकते हैं. कोबरा काफी देर तक कैमरे की ओर देखते हुए उस सांप को अपने मुंह में दबाकर ज़ोर-ज़ोर से फुफकारता रहता है और फिर एक झटके में उसे ज़मीन पर फेंक देता है.

देखें Video:

Unlike other species of snake that hiss, King Cobras can growl! pic.twitter.com/TqWbJUN1Al