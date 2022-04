KGF 2: रॉकी भाई का फैन निकला शख्स, शादी के कार्ड पर छपवा डाला ये पॉप्युलर डायलॉग

अगर आपने भी फिल्म देख ली है तो जरूर सुना होगा, जहां रॉकी बोलता है- Violence, Violence, Violence...I Don't Like It. I Avoid! But... Violence Likes Me, I Can't Avoid! हिंदी में बोले तो- हिंसा, हिंसा, हिंसा... मुझे यह पसंद नहीं है. मैं इससे बचता हूं! लेकिन... हिंसा मुझे पसंद करती है, मैं इससे बच नहीं सकता! फिल्म के इसी डायलॉग को फैन ने अनोखे अंदाज में अपनी शादी के कार्ड पर छपवा दिया है. बता दें, कि अभिनेता यश (Actor Yash) यानी 'रॉकी' ये डायलॉग उस वक्त बोलते हैं जब वो अधीरा के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर उन पर गोलियों की बौछार करते हैं.

इस कार्ड में शादी की सारी जानकारी है. लेकिन जब आप कार्ड में नीचे की तरफ देखेंगे, तो रॉकी भाई का डायलॉग अलग अंदाज में लिखा नज़र आएगा है- Marriage... Marriage...Marriage. I dont Like it, I avoid, but my relatives like Marriage i can't avoid.' अर्थात- शादी... शादी... शादी. मुझे यह पसंद नहीं है, मैं टालता हूं, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को शादी पसंद है. इसलिए मैं इससे बच नहीं सकता.

