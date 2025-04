गज़ब स्वाद बा... जापान के राजदूत ने बिहार में चखा लिट्टी चोखा का स्वाद, फिर कही ऐसी बात, जो सिर्फ बिहारी ही कह सकते हैं

भारत में जापान के राजदूत केइची ओनो (Keiichi Ono) ने सोमवार को बिहार के मशहूर लिट्टी-चोखा का लुत्फ़ उठाते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है. अपने अनुभव को बयां करने के लिए उनके पास सिर्फ़ एक ही शब्द था: "गज़ब स्वाद बा."

एक्स पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में, बिहार की यात्रा कर रहे ओनो ने पारंपरिक व्यंजन को 'विश्व प्रसिद्ध' बताया और स्वीकार किया कि वे इसे आज़माने का इंतज़ार कर रहे थे. अपने अनुभव को बयां करने के लिए भोजपुरी मुहावरे का इस्तेमाल करने पर इंटरनेट पर उन्होंने लोगों से खूब वाहवाही बटोरी.

उन्होंने लिखा, "आखिरकार विश्व प्रसिद्ध लिट्टी चोखा का स्वाद चखने का मौका मिला. गजब स्वाद बा. एक्स पर एक अलग पोस्ट में ओनो ने कहा, कि उन्होंने जापान पर्यटन एजेंसी के आयुक्त के साथ बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार परियोजना का दौरा किया था.

Together with the Commissioner of the Japan Tourism Agency, I visited the Bihar National Highway Improvement Project, funded by the Govt of 🇯🇵.

The project is expected to greatly reduce travel time within the state and contribute significantly to its tourism and economy. pic.twitter.com/v90dHWSYIv