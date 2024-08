इंटर्नशिप एप्लिकेशन में सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर पूछे सवाल, वायरल हुआ स्क्रीनशॉट, यूजर्स बोले- यकीन नहीं हो रहा कि...

आमतौर पर एम्प्लायर किसी शख्स को नौकरी पर रखने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल पूछता है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा नौकरी पर रखने के लिए व्यक्ति के जॉब एक्सपीरियंस को भी खूब तवज्जो दी जाती है. इस सबसे उलट एक इंटर्नशिप एप्लिकेशन के लिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रेस और जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है. एक आवेदक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एप्लिकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. एप्लिकेशन में पूछे गए सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई है. यूजर्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर किए गए सवालों की खूब आलोचना कर रहे हैं.



अजीबोगरीब सवाल



वायरल स्क्रीनशॉट में इंटर्नशिप के लिए आवेदकों से उनके यौन रुझान के बारे में पूछा गया है. अजीबोगरीब सवालों से भरे इस एप्लिकेशन में लिंग और रेस को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं. एप्लिकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यूजर ने पोस्ट में लिखा कि वह यह मान कर चल रहा है कि उसे यह इंटर्नशिप नहीं मिलेगी. स्क्रीनशॉट में सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यूजर ने स्ट्रेट/हेट्रोसेक्सुअल लिखा है. जेंडर में मेल और नस्ल के जवाब में यूजर ने व्हाइट लिखा है. जॉब या इंटर्नशिप के लिए ऐसे सवालों के औचित्य को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. ज्यादातर यूजर ऐसे प्रश्नों के खिलाफ नजर आ रहे हैं.



Going to assume I will not land this internship pic.twitter.com/vfaEdUPUPE