चीन के वुहान का फ्लैट का किराया सुनकर चौंके लोग, बोले- इतने में तो भारत में भी मुश्किल है घर! Video वायरल

चीन के वुहान में रह रहे एक भारतीय शख्स अद्विक (Advik) का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने पुराने अपार्टमेंट का टूर देते नजर आते हैं. अद्विक ने बताया कि यह एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, जो शहर के बीचों-बीच स्थित है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अब यहां नहीं रहते, बल्कि अपना सामान लेने आए थे, तभी उन्होंने यह वीडियो बनाया.

कितना है किराया और क्यों हो रही चर्चा?

वीडियो में बताया गया कि इस अपार्टमेंट का किराया करीब 30,000 रुपये प्रति महीना था. यह सुनते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तुलना बेंगलुरु के किराए से शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा- बेंगलुरु से सस्ता है भाई! दूसरे ने लिखा- इतने में तो भारत में भी अच्छा फ्लैट मिलना मुश्किल है. दरअसल, बेंगलुरु में 1BHK फ्लैट का किराया आमतौर पर 20,000 से 40,000 रुपये तक पहुंच जाता है, जिससे यह तुलना और दिलचस्प हो गई.

देखें Video:

दूसरे शहरों से भी हुई तुलना

वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने अलग-अलग देशों के किराए की तुलना भी शुरू कर दी. एक यूजर ने कहा- ऑस्ट्रेलिया में मैं 27,000 रुपये देकर सिर्फ शेयरिंग रूम में रहता हूं. दूसरे ने लिखा- दुबई में ऐसा कमरा 1 से 1.5 लाख रुपये तक का होता है. इन कमेंट्स ने यह दिखाया कि अलग-अलग देशों और शहरों में रहने की लागत कितनी अलग हो सकती है.

क्यों सस्ते हैं चीन के कुछ शहर?

विशेषज्ञों के मुताबिक, चीन के टियर-2 शहर जैसे वुहान और चेंगदू में किराया अपेक्षाकृत कम होता है. इसकी वजह है- बड़े शहरों की तुलना में कम डिमांड. बेहतर प्लानिंग और ज्यादा हाउसिंग सप्लाई और अलग रियल एस्टेट मार्केट. इसी वजह से यहां कम कीमत में अच्छे अपार्टमेंट मिल जाते हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही इतनी चर्चा?

इस वीडियो को करीब 50 लाख लोग देख चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. यह वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि यह लोगों को रियल लाइफ तुलना दिखाता है. भारत और विदेश के खर्चों का फर्क सामने लाता है और खासकर बेंगलुरु के बढ़ते किराए पर सवाल उठाता है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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